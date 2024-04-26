Мойес высказался о возможном попадании «Вест Хэма» в еврокубки

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пообщался с журналистами перед матчем 35-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Напомним, встреча пройдёт 27 апреля и начнётся в 14:30 по московскому времени.

- Поражение от «Кристал Пэлас» 5:2? Они играли хорошо, а мы – нет. Нам нужна реакция игроков на это поражение, чтобы они показали, что значит быть игроком «Вест Хэма».

Что касается потенциального выхода в еврокубки четвёртый сезон подряд, то мы сейчас на восьмом месте в АПЛ, осталось четыре матча. Это отличная позиция в таблице, при том, что мы сыграли на 12 или 13 игр больше, чем некоторые команды, которые не участвовали в еврокубках. У нас есть шансы попасть туда, постараемся ими воспользоваться, - цитирует Мойеса ВВС.