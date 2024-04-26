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«Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага по окончании сезона слухи

26 Апреля 2024 • 22:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
1 1.52 X 5.00 2 5.60
Через 17 ч. 45 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в скором времени будет отправлен в отставку.

Нидерландскому специалисту вряд ли позволят доработать до конца действующий контракт, рассчитанный до середины 2025 года. По информации журналиста Низаара Кинселлы, всё идёт к тому, что 54-летний наставник будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего сезона.

Ранее отмечалось, что будущее Эрика тен Хага зависит от выступления «красных дьяволов» в концовке текущей кампании.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую позицию в турнирной таблице АПЛ после 33 туров. 25 мая команде предстоит сыграть в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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