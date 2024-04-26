Постекоглу: «Арсенал» определил, что Артета именно тот человек, который поведёт клуб вперёд»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался об «Арсенале» и Микеле Артете. В воскресенье команды сойдутся лицом к лицу в дерби северного Лондона.

«Это не совпадение – команды, которые занимают лидирующие позиции в последние два-три года, имеют чёткий план действий и придерживаются его. «Арсенал» - отличный пример.

Микель проделал выдающуюся работу. Думаю, клуб определил, что это именно тот человек, который поведёт их вперёд. С тех пор они поддерживают его.

Каждый клуб уникален с точки зрения того, как они перестраиваются, но «Арсенал» и Артета стоят особняком – они очень дисциплинированно создавали команду, которая принесёт устойчивый успех», - сказал Постекоглу журналистам.