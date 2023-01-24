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В «Вероне» прокомментировали возможное подписание игрока ЦСКА Гайча

24 Января 2023 • 09:15 Комментировать
Удинезе
...
Верона
30.01 22:45

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку высказался о возможном подписании нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

Ранее сообщалось, что 23-летний аргентинец намерен продолжить карьеру в итальянском клубе.

«Гайч действительно хочет перейти в «Верону». Мы начали переговоры, но всё ещё далеки от соглашения», — приводит слова Маррокку Sport24.

В нынешнем сезоне Гайч провёл за ЦСКА 11 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Аргентины 1,8 миллиона евро.  

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023
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