В «Вероне» прокомментировали возможное подписание игрока ЦСКА Гайча

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку высказался о возможном подписании нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

Ранее сообщалось, что 23-летний аргентинец намерен продолжить карьеру в итальянском клубе.

«Гайч действительно хочет перейти в «Верону». Мы начали переговоры, но всё ещё далеки от соглашения», — приводит слова Маррокку Sport24.

В нынешнем сезоне Гайч провёл за ЦСКА 11 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Аргентины 1,8 миллиона евро.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков.