Эмери: «Цель «Астон Виллы» - выйти в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился своим мнением о том, что клуб претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

- Конечно, мы были в восторге, когда были на пятом месте, теперь на четвёртой позиции и претендуем на попадание в Лигу чемпионов. Но нам нужно бороться с таким командами, как «Тоттенхэм», однако настрой у нас очень хороший. Очень горжусь проделанной нами работой, но, конечно, цель – получить место в Лиге чемпионов, - цитирует Эмери ВВС.

Напомним, ранее испанский специалист продлил контракт с клубом до середины 2027 года. До этого сообщалось, что Эмери мог покинуть «Астон Виллу» и перейти на работу в мюнхенскую «Баварию».