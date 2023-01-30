Гайч прокомментировал переход в «Верону»

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч прокомментировал свой переход из столичного ЦСКА в «Верону».

«Я счастлив вернуться в Италию. Полностью готов выйти на поле, со мной всё в порядке. Хочу играть и спасти «Верону»», — приводит слова форварда издание Ole.

Сообщается, что один из аутсайдеров текущего сезона Серии А заплатит московскому клубу 500 тысяч евро за аренду, а также получит право выкупа Адольфо за шесть с половиной миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше на счету Гайча 11 матчей в футболке «армейцев» во всех турнирах, в которых он забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро.