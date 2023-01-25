В «Вероне» заявили, что переговоры по трансферу Гайча продвигаются тяжело

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку высказался о ходе переговоров с ЦСКА по возможному трансферу аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

По словам Маррокку, переговоры продвигаются непросто, так как итальянский клуб не устраивают условия, выдвинутые «армейцами».

«Переговоры до сих пор тяжёлые и долгие. ЦСКА хочет отпустить Гайча только на тех условиях, которые мы не принимаем», — приводит слова Маррокку «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Аргентины в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл в составе «красно-синих» 11 матчей, отметившись в них двумя голами и двумя результативными передачами.