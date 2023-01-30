Гайч прошёл медосмотр перед переходом в «Верону»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку сообщил о том, что аргентинский нападающий Адольфо Гайч успешно прошёл медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с итальянским клубом.

«Адольфо прошёл медосмотр. Скоро контракт будет подписан», — цитирует Маррокку «Спорт-Экспресс».

Напомним, что права на 23-летнего футболиста принадлежат ЦСКА, а за «Верону» он будет выступать на правах аренды.

В нынешнем сезоне Гайч провёл за ЦСКА 11 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Цвета «армейцев» аргентинский форвард защищает с лета 2020 года. Ранее он выступал за «Сан Лоренсо».