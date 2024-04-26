Стало известно, когда «Ливерпуль» объявит о назначении Слота

Английский «Ливерпуль» объявит о назначении Арне Слота главным тренером.

По информации издания Daily Mail, мерсисайдцы заплатят «Фейеноорду», который на данный момент возглавляет 45-летний специалист, около 13 миллионов фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта.

Ранее приводилась информация, что наставник «Фейеноорда» является главным кандидатом на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Добавим, что после 34 встреч в первенстве Англии коллектив Клоппа находится на второй позиции турнирной таблицы. Команда заработала 74 балла.