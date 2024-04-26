Наставник «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о трёх победах подряд

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер дал свой комментарий о трёх победах в чемпионате Англии подряд.

Напомним, ранее «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» (1:0), «Вест Хэм» (5:2) и «Ньюкасл» (2:0).

- Мы уверены в себе, игроки показывают хороший футбол, отлично тренируются. Но было бы самой большой ошибки говорить: «Хорошо, мы победили «Ливерпуль», который шёл на втором месте, мы выиграли у «Вест Хэма», который на восьмом месте, и мы выиграли у идущего шестым «Ньюкасла». Это не означает, что мы автоматически и легко выиграем у «Фулхэма», - цитирует специалиста ВВС.

«Кристал Пэлас» имеет в своём активе 39 очков и занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. 27 апреля команда Гласнера в гостях сыграет против «Фулхэма».