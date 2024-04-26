Тен Хаг: «Бёрнли» трудно обыграть, в этом большая заслуга Компани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем поединке против «Бёрнли» в рамках 35-го тура чемпионата Англии.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли», который возглавляет бельгиец Венсан Компани, пройдёт 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

- «Бёрнли» показывает высокоинтенсивный футбол, они немного изменили свой футбол в этом сезоне. У «Бёрнли» хорошие результаты, их трудно обыграть, и в этом большая заслуга Компани.

Мы не можем позволить себе думать только о противнике, у нашим составом мы должны проявлять более творческий подход, мы можем победить любого соперника, - цитирует специалиста ВВС.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка.