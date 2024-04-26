Названа сумма, которую «Ливерпуль» заплатит «Фейеноорду» за Слота

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот, скорее всего, продолжит свою карьеру в Англии.

Как передаёт Daily Mail, в ближайшее время английский гранд объявит о том, что Слот будет следующим тренером команды после ухода немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Сообщается, что «Ливерпулю» придётся выплатить нидерландскому клубу неустойку в размере 15 миллионов евро. Вместе со специалистом на работу в «Ливерпуль» перейдёт и его тренерский штаб.

Контракт Слота с «Фейеноордом» действует до 2026 года.

В текущем сезоне «Фейеноорд» вряд ли станет чемпионом Нидерландов, отставание от лидирующего ПСВ составляет девять очков.