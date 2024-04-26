Виллиан сможет сыграть с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва сообщил, что нападающий команды Виллиан сможет сыграть в матче против «Кристал Пэлас».

27 апреля «Фулхэм» на своём поле примет «Кристал Пэлас» в рамках 35-го тура чемпионата Англии, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

- Виллиан должен сыграть в предстоящей игре. Когда у тебя в распоряжении есть такой игрок, то твоя команда будет сильнее. Он всегда готов совершенствоваться, всегда хорошо тренируется. Виллиан действительно важная часть нашего клуба, - цитирует наставника ВВС.

Виллиан выступает за «Фулхэм» с 2022 года, контракт бразильца с лондонским клубом действует до 30 июня этого года.