Де Росси сравнялся с Моуринью по набранным очкам в Серии А, проведя на семь матчей меньше

«Рома» одержала очередную победу под руководством Даниэле де Росси.

Итальянец был назначен главным тренером римского коллектива в январе, заменив уволенного Жозе Моуринью. В 13 матчах Серии А под руководством де Росси «Рома» набрала 29 очков – столько же, сколько в поединках первых 20 туров, когда командой руководил именитый португалец, отмечает журналист Альфредо Педулла. Примечательно и то, что при де Росси «волки» набирают в среднем 2,23 очка за игру – второй показатель после «Интера», уже обеспечившего себе чемпионство.

В общей сложности с момента тренерской перестановки «Рома» выиграла девять матчей в чемпионате при двух ничьих и двух поражениях.