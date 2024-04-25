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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси сравнялся с Моуринью по набранным очкам в Серии А, проведя на семь матчей меньше

25 Апреля 2024 • 23:18 Комментировать
Наполи
...
Рома
28.04 19:00

«Рома» одержала очередную победу под руководством Даниэле де Росси.

Итальянец был назначен главным тренером римского коллектива в январе, заменив уволенного Жозе Моуринью. В 13 матчах Серии А под руководством де Росси «Рома» набрала 29 очков – столько же, сколько в поединках первых 20 туров, когда командой руководил именитый португалец, отмечает журналист Альфредо Педулла. Примечательно и то, что при де Росси «волки» набирают в среднем 2,23 очка за игру – второй показатель после «Интера», уже обеспечившего себе чемпионство.

В общей сложности с момента тренерской перестановки «Рома» выиграла девять матчей в чемпионате при двух ничьих и двух поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси ещё теги

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