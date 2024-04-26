«Ювентус» договорился с новым вратарём

Голкипер «Монцы» Микеле ди Грегорио достиг договорённости с «Ювентусом».

Интерес к 26-летнему футболисту также проявлял «Милан», однако «Ювентусу», похоже, удалось выиграть борьбу у конкурентов. По информации инсайдера Николо Скиры, руководство «старой синьоры» достигло принципиального соглашения с вратарём. Ди Грегорио готов заключить с туринским клубом контракт, рассчитанный до 2029 года. Зарплата итальянца составит порядка 2 млн евро в год плюс бонусы.

Микеле ди Грегорио – воспитанник «Интера». В 2022 году «Монца» выкупила голкипера у «нерадзурри», заплатив чуть более 4 млн евро. В текущей кампании игрок пропустил 30 мячей, сыграв 30 матчей в Серии А.