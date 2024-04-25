«Ювентус» готов продать Веа за небольшую сумму

Вингер «Ювентуса» Тимоти Веа может завершить своё пребывание в клубе спустя всего год после прихода.

Как уже сообщалось по ходу текущего сезона, руководство «старой синьоры» имеет сомнения относительно будущего 24-летнего игрока, купленного у «Лилля» в прошлом году за 11 млн евро. По сведениям Tuttosport, ситуация не изменилась, и «Ювентус» может продать Веа всего за 8 млн евро, чтобы помогло бы улучшить непростую финансовую ситуацию клуба. Впрочем, американца ещё могут оставить – для этого ему необходимо удачно провести концовку сезона.

На счету Тимоти Веа один забитый мяч и два результативных паса в 30 поединках нынешней кампании.