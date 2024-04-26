Гришин - о дерби ЦСКА - «Спартак»: «Мне хотелось выключить телевизор»

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о прошедшем поединке между «армейцами» и «Спартаком» в рамках 21-го тура чемпионата России. Дерби завершилось вничью со счетом 0:0.
«Мне игра не понравилась, я смотрю на этот матч как болельщик. Мне просто хотелось выключить телевизор. Футбола такого низкого качества, как в матче ЦСКА - «Спартак», мы давно не видели», - передает слова Гришина «Чемпионат».
После 25 туров Российской премьер-лиги «армейцы» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице, а «народная команда» находится на шестом месте.
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