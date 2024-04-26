Голенков прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом»

Форвард «Ростова» Егор Голенков в беседе с журналистами высказался о гостевой победе над екатеринбургским «Уралом» в перенесенном 21-м туре Российской премьер-лиги.

«Как мне «Урал»? Хорошая команда, бойцовская. Матч получился таким, каким и ожидали. Готовились к нему», - приводятся слова футболиста на страницах «РБ Спорта».

После 25 туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 37 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Встреча состоится в понедельник, 29 апреля.