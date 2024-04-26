Медина отметил важность разгромной победы над «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина вспомнил о недавней разгромной победе над «Ростовом» в чемпионате России. Встреча завершилась с счетом 5:1 в пользу «красно-белых».
«Матч с «Ростовом» получился отличным и лично для меня в этом сезоне. Это была важная игра для меня и команды, которую мы заслужили. Я смог забить, мы набрали очки и поднялись выше», - передает слова Медины «Чемпионат».
По итогам 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Слишковича в следующем матче на домашнем стадионе встретятся с «Локомотивом».
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