Аршавин оценил дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о поединке 21-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра - нормально. Во втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне», - передает слова Аршавина РБК.

После этой встречи ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Спартак», в свою очередь, находится на шестой позиции.