Гладилин оценил ничью в матче ЦСКА и «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от поединка между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России.

«Играли на результат, а когда такая игра, то открытый футбол не получается. Ни одна команда не хотела проиграть и потерять шанс на борьбу за медали. Ничейный вариант устроил оба клуба», - передает слова Гладилина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что столичное дерби состоялось на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось вничью со счетом 0:0.

После 25 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, а ЦСКА находится на седьмой строчке.