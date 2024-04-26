Аверина: «Хотелось бы, чтобы ЦСКА закончил сезон в тройке»

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в разговоре с представителями СМИ высказалась о выступлении московского ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Хотелось бы, чтобы команда закончила сезон в тройке. Не знаю, получится ли. Но думаю, они будут делать для этого все», - передает слова Авериной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне ЦСКА на своем поле принимал «Спартак». Столичное дерби завершилось вничью со счетом 0:0. После 25 туров чемпионата России «армейцы» набрали 38 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.