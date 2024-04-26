Радченко разочарован матчем ЦСКА - «Спартак»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о вчерашнем поединке между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Матч меня не разочаровал. Но в этом дерби было очень важно не проиграть обеим командам, поэтому старались сыграть невзрачный футбол», - передает слова Радченко «Чемпионат».

После 25 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 39 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. ЦСКА с 38 очками находится на седьмой позиции.

В следующем туре «красно-белые» на своем поле примут «Локомотив», а «армейцы» в гостях сыграют против «Балтики».