Титов назвал игрока, который не соответствует уровню «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов назвал одного футболиста, который не соответствует уровню столичного клуба.

«Возможно, он классный парень – иностранец Классен. Но он сидит на скамейке запасных уже два года. Вопросы еще есть какие-то?» - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года.

В текущем сезоне Леон Классен принял участие в десяти играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.