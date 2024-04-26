Экс-игрок «Спартака»: «Если «Краснодар» станет чемпионом, будет сумасшествие»

Экс-футболист московского «Спартака» Артур Малоян поделился мыслями о чемпионских амбициях «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если «Краснодар» станет чемпионом, будет сумасшествие, город бы гудел страшным образом. Я искренне желаю, чтобы это произошло», - передает слова Малояна «Чемпионат».

За пять туров до завершения сезона краснодарский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева набрали 49 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. Следующий матч «быки» проведут с «Крыльями Советов».