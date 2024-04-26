Чернов: «В игре с «Уралом» в голове игроков «Ростова» сидел матч со «Спартаком»

По словам футболиста «Ростова» Евгения Чернова, в победном матче с «Уралом» игроки донской команды держали в голове результат неудачной встречи со «Спартаком».

Напомним, 21 апреля команда Валерия Карпина на своём поле пропустила от «Спартака» пять голов, а забила только один. 25 апреля «Ростов» одержал победу в матче с «Уралом», который прошёл в Екатеринбурге и завершился со счётом 1:0.

- В голове у нас сидел прошлый матч. Думаю, три мяча «Спартак» забил после наших детских ошибок, голы получились случайными. А с «Уралом» удача была на нашей стороне, - передаёт слова игрока «Матч ТВ».

В активе донской команды 37 баллов и восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Карпина на своём поле примет «Оренбург», игра пройдёт 29 апреля.