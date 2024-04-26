Байрамян высказался о победе «Ростова» над «Уралом»

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о поединке против екатеринбургского «Урала» в рамках 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась минимальной победой «жёлто-синих» со счетом 1:0.
«Очень трудно играть в гостях у «Урала». В концовке они пару раз простили нас. Наверное, заслужили удачу у футбольного бога. Я очень рад, что мы выиграли», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».
После 25 сыгранных туров чемпионата России «Ростов» набрал 37 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке команда Карпина встретится с «Оренбургом».
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