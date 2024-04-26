Вахания подписал новый контракт с «Ростовом»

Защитник Илья Вахания подписал новое трудовое соглашение с «Ростовом». Как стало известно журналистам «РБ Спорта», стороны пролонгировали сотрудничество до 2028 года.

Напомним, что Вахания является воспитанником «Зенита». За «Ростов» защитник выступает с лета 2023 года. В текущем сезоне Илья принял участие в 27 поединках за «жёлто-синих», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» занимает восьмое место после 25 туров. На счету команды 37 баллов.