​Уткин отреагировал на неудачу «Спартака»

«Спартак» не смог выиграть первый матч чемпионата России в 2023 году. Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Уралом» на своём поле – 2:2. На неудачу «красно-белых» отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Да, всё ясно. Зенит - чемпион!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В субботу «Зенит» проведёт домашний матч против «Пари НН». Если питерцы выиграют, то по итогам тура они упрочат лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. Не пропустите текстовую трансляцию этой игры на портале LiveResult.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 11 марта – против «Факела» на своём поле.

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