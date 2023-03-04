В 18-м туре «Спартак» принимал неуступчивый «Урал» и вполне мог проиграть, несмотря на то, что выглядел острее противника. В первом тайме на гол Рая Влута с пенальти хозяева ответили красивым ударом Руслана Литвинова под перекладину. Эрик Бикфалви повторно вывел «Урал» вперед, но спартаковцы ответили эффектной атакой, которую снова завершил Литвинов. В концовке арбитр поспешил со свистком и отобрал чистый гол у Александра Соболева. В итоге ничья 2:2. Лучшие моменты поединка собраны в одном месте.