Промес - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом». Главный тренер столичного коллектива Гильермо Абаскаль определился со стартовым составом команды на игру.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.

Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место, а «Урал» идет на десятой строчке.