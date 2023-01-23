Игонин уверен, что отсутствие на сборах не навредит Промесу

Бывший зенитовец Алексей Игонин порассуждал о том, чем обернётся для Куинси Промеса отсутствие на сборах московского «Спартака» в ОАЭ. Напомним, пока основная команда «красно-белых» отправилась на сборы в эту ближневосточную страну, Промес остался в Москве и тренируется с молодёжкой «Спартака».

«В любом случае он может встроиться в игру команды, так как это атакующий игрок, который завершает моменты. А вот если бы он, к примеру, играл в центре защиты, то это действительно было бы проблемой», - цитирует Игонина «Матч-ТВ».

Куинси Промес пропускает сбор по личным причинам. «Спартак» пропуск своим лучшим бомбардиром сбора одобрил.