​Фигуристка Щербакова выполнит стартовый удар на матче «Спартака»

В субботу «Спартак» проведёт первый домашний матч чемпионата России в 2023 году. Команда Гильермо Абаскаля в рамках 18-го тура будет принимать «Урал».

Символический стартовый удар по мячу в центре поля нанесёт известная фигуристка Анна Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Уралом» стартует 4 марта в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть очков.