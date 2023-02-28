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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци не исключил, что Игнатов может перебраться в Европу

28 Февраля 2023 • 19:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в европейский клуб.

«Игнатов — молодой игрок, который должен вырасти, прежде чем он сможет играть в топовых лигах. Если он продолжит в том же духе, то для него ничего не исключено», — приводит слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек забил три мяча и записал в свой актив три результативные передачи в 17 матчах с учетом всех турниров. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Игнатова в полтора миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов Франко Камоцци
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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