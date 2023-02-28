Камоцци не исключил, что Игнатов может перебраться в Европу

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в европейский клуб.

«Игнатов — молодой игрок, который должен вырасти, прежде чем он сможет играть в топовых лигах. Если он продолжит в том же духе, то для него ничего не исключено», — приводит слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек забил три мяча и записал в свой актив три результативные передачи в 17 матчах с учетом всех турниров. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Игнатова в полтора миллиона евро.