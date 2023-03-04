«Спартак» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Урал
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Протокол игры
Селихов Александр•Денисов Даниил•Чернов Никита•Дуарте Алексис•Хлусевич Даниил•Пруцев Данил•Литвинов Руслан•Зобнин Роман•Игнатов Михаил•Николсон Шамар•Промес Квинси
Помазун Илья•Бевеев Мингиян•Филипенко Егор•Иллой-Айет Эммерсон•Гогличидзе Лео•Ранджелович Лазар•Сунгатулин Фаниль•Бикфалви Эрик•Влут Рай•Егорычев Андрей•Каштанов Алексей
04 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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