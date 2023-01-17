Бушманов готов сыграть в ретро-матче против легенд «Реала»

Бывший игрок российской национальной команды и «Спартака» Евгений Бушманов выразил готовность принять участие в ретро-матче против легенд мадридского «Реала».

«Думаю, что мероприятие подобного рода было бы интересно как игрокам того года, так и всем болельщикам. Конечно же, я бы с большим удовольствием принял участие в ретро-матче между «Спартаком» и «Реалом», — заявил специалист в интервью изданию«Чемпионат». Также экс-наставник молодёжной сборной России рассказал, что находится на связи со многими игроками «Спартака» своего периода.

Напомним, что сын Ильи Цимбаларя Олег рассказал о желании провести подобный матч летом 2023 года с составами, приближенными к игре «Спартака» и «Реала» в 1998 году, закончившейся победой «красно-белых».