Кузьмичёв отреагировал на возможное возрождение «Спартака-2»

Бывший заместитель генерального директора столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на возможное возрождение дубля «красно-белых».

«Возродить спартаковскую двойку – это абсолютно правильное решение. До конца не уверен, что это решение принято, так как оно должно быть рассмотрено на совете директоров. Насколько я знаю решения о возрождении «Спартака-2» ещё нет, но то, что идея обсуждается - уже хорошо», — заявил Кузьмичёв в интервью«РБ Спорт». По мнению экс-функционера, наличие дубля является хорошим решением, поскольку это позволяет заигрывать молодых игроков в основном составе без возврата из аренд.

Напомним, что проект «Спартак-2» был закрыт в мае текущего года.