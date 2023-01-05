Джикия: «Меня расстроило то, как ушёл Ваноли»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об уходе экс-главного тренера команды Паоло Ваноли минувшим летом после того, как «красно-белые» выиграли свой первый Кубок страны за последние 19 лет.

По словам футболиста, он был разочарован тем, как Ваноли покинул команду. Кроме того, Джикия подчеркнул, что во время своего последующего приезда в Москву тренер ни с кем не встретился и никому не написал.

«Когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что всё — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. После ухода итальянца новым тренером команды стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, ранее работавший в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».