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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия: «Меня расстроило то, как ушёл Ваноли»

05 Января 2023 • 10:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об уходе экс-главного тренера команды Паоло Ваноли минувшим летом после того, как «красно-белые» выиграли свой первый Кубок страны за последние 19 лет.

По словам футболиста, он был разочарован тем, как Ваноли покинул команду. Кроме того, Джикия подчеркнул, что во время своего последующего приезда в Москву тренер ни с кем не встретился и никому не написал.  

«Когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что всё — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. После ухода итальянца новым тренером команды стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, ранее работавший в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».         

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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