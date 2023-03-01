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Названа сумма перехода Сунгатулина из «Спартака» в «Урал»

01 Марта 2023 • 20:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Стала известна сумма трансфера полузащитника Фаниля Сунгатулина из московского «Спартака» в «Урал».

Как сообщает портал Metaratings, екатеринбургский клуб заплатил «красно-белым» 30 миллионов рублей (около 370 тысяч евро) за 21-летнего хавбека.

Отмечается, что «шмели» перевели «Спартаку» половину суммы минувшей зимой, а оставшуюся часть денег «Урал» заплатит летом. Помимо этого, «Спартак» получит определенный процент за последующий трансфер футболиста.

В текущем сезоне Сунгатулин принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Фаниль Сунгатулин
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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