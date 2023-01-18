Тарханов - о Мевле: «Когда его взял «Спартак», все недоумевали»

Известный российский тренер Александр Тарханов не остался в стороне и прокомментировал расставание «Спартака» с Михой Мевлей. О том, что 32-летний защитник покинет московский клуб по обоюдному расторжению контракта, стало известно сегодня днём.

«Когда его взял «Спартак», все недоумевали. Я тоже скептически отнесся к этому переходу», - цитирует Тарханова Rusfootball.

В составе своего уже бывшего красно-белого клуба Мевля почти не играл и прочно осел на скамейке запасных. Об этом говорит его статистика – всего семь выходов на поле в двух турнирах – чемпионате России и Кубке России.