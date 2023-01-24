Московский «Спартак» заплатил лиссабонской «Бенфике» за защитника Томаша Тавареша порядка 3 млн евро, а вместе с бонусами сумма трансфера может достигать и 4 млн. Об этом стало известно интернет-изданию «ЕвроФутбол.Ру».

Напомним, сегодня «красно-белые» официально объявили о переходе двух новичков в линию обороны. Португалец Томаш Тавареш, который пересекался с Гильермо Абаскалем в «Базеле», будет играть под 20-м номером, он подписал контракт до середины 2026 года с опцией продления.

А парагваец Алексис Дуарте будет выступать под 4-м номером, его контракт с москвичами рассчитан до середины 2027 года.

Московский «Спартак» отстаёт от «Зенита» в РПЛ на шесть баллов после 17 туров чемпионата России.