Петржела: «Соболев здорово прибавил за этот сезон»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень игры нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев здорово прибавил за этот сезон. Техничный и мощный форвард, хорошо играющий головой. Сейчас в «Зените» нет нападающего сильнее, чем Александр Соболев», — заявил чешский специалист в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, форвард «красно-белых» идеально подошёл бы действующему чемпиону России, однако его игра за столичный коллектив и частые симуляции являются преградой для потенциального трансфера.

Отметим, что в текущем розыгрыше Премьер-лиги Соболев забил семь мячей при семи ассистах в 16 встречах в футболке «Спартака».