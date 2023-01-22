Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола

22 Января 2023 • 22:04 Комментировать
Ботев Пловдив
...
Спартак Москва
27.01 10:00

Российский комментатор и спортивный журналист Виктор Гусев назвал лучшего тренера за всю историю российского футбола.

«Лучший тренер в истории российского футбола — Олег Романцев. Посмотрите на титулы «Спартака» в девяностые годы. Лучший тренер — это тренер чемпионов», - цитирует Гусева «Чемпионат».

Он добавил, что только трофеи и достижения могут быть единственным доказательством уровня тренера.

Напомним, что Олег Романцев восемь раз завоёвывал со «Спартаком» первое место чемпионата России. Также «красно-белые» под его руководством трижды завоёвывали Кубок России.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Виктор Гусев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОТЕВ ПЛОВДИВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
22:04 · Россия. Премьер-лига
Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола
21:08 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал главный минус современных футболистов
20:34 · Россия. Премьер-лига
Нобоа не исключил, что будет работать в «Сочи» после завершения карьеры
20:26 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «Караваев приносит пользу «Зениту» не меньше бразильцев»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Дебютный гол Бальде придаст ему уверенности»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Кафанов назвал российского голкипера, который готов к переезду в Европу
19:44 · Россия. Премьер-лига
Дивеев и ЦСКА обсуждают новый контракт
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Бешикташа»: «История с Бариновым закончена»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Червиченко уверен, что Адвокат – лучший работавший в России зарубежный тренер
19:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Европейские клубы всё ещё интересуются игроком»
18:58 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, когда вернётся Мозес
18:54 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова в товарищеском матче
18:51 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк назвал футболиста, с которым у него ассоциируется российский футбол
18:47 · Россия. Премьер-лига
Тихий: «Химки» готовы отпустить меня бесплатно»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Президент «Бешикташа» заявил, что клубу не нужен Баринов
Все новости
Рекомендуем