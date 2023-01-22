Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола

Российский комментатор и спортивный журналист Виктор Гусев назвал лучшего тренера за всю историю российского футбола.

«Лучший тренер в истории российского футбола — Олег Романцев. Посмотрите на титулы «Спартака» в девяностые годы. Лучший тренер — это тренер чемпионов», - цитирует Гусева «Чемпионат».

Он добавил, что только трофеи и достижения могут быть единственным доказательством уровня тренера.

Напомним, что Олег Романцев восемь раз завоёвывал со «Спартаком» первое место чемпионата России. Также «красно-белые» под его руководством трижды завоёвывали Кубок России.