В «Спартаке» рассказали, когда вернётся Мозес

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда нигерийский защитник «красно-белых» вернётся в клуб.

«Мы ждем его ко второму сбору. Он должен присоединиться к команде в Абу-Даби и будет продолжать восстановление здесь», - цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, игрок пока что восстанавливается от травмы и пропускает первый межсезонный сбор «Спартака» по медицинским причинам. Второй сбор «красно-белых» также пройдёт в ОАЭ, с 30 января по 11 февраля.

Сегодня москвичи провели первый матч в году, обыграв АГМК из Узбекистана – 3:1. Также игру по своим причинам пропускали Куинси Промес и Александр Селихов.