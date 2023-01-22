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В «Спартаке» рассказали, когда вернётся Мозес

22 Января 2023 • 18:58 Комментировать
Ботев Пловдив
...
Спартак Москва
27.01 10:00

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда нигерийский защитник «красно-белых» вернётся в клуб.

«Мы ждем его ко второму сбору. Он должен присоединиться к команде в Абу-Даби и будет продолжать восстановление здесь», - цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, игрок пока что восстанавливается от травмы и пропускает первый межсезонный сбор «Спартака» по медицинским причинам. Второй сбор «красно-белых» также пройдёт в ОАЭ, с 30 января по 11 февраля.

Сегодня москвичи провели первый матч в году, обыграв АГМК из Узбекистана – 3:1. Также игру по своим причинам пропускали Куинси Промес и Александр Селихов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Дмитрий Зеленов
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БОТЕВ ПЛОВДИВ СПАРТАК МОСКВА
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