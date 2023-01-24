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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов предсказал лучшего бомбардира РПЛ

24 Января 2023 • 18:38 Комментировать
Ботев Пловдив
...
Спартак Москва
1 1.40 X 4.60 2 8.00
27.01 10:00

Бывший российский футболист, а ныне футбольный эксперт Валерий Кечинов предсказал лучшего бомбардира РПЛ по итогам текущего сезона.

«Считаю, первым станет Промес. Неизвестно как его главный конкурент Сычевой выступит в новой команде, впишется в неё и продолжит ли забивать в том же духе», - цитирует его «Матч-ТВ».

Кечинов полагает, что Промес пусть и не поехал на сборы со «Спартаком», сможет поддерживать себя в хорошей форме и продолжить регулярно забивать голы, когда РПЛ вернётся на стадионы России весной.

У Сычевого и Промеса – по 14 забитых голов, первый оформил их в составе «Оренбурга», второй – московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Куинси Промес Владимир Сычевой
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