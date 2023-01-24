Бывший российский футболист, а ныне футбольный эксперт Валерий Кечинов предсказал лучшего бомбардира РПЛ по итогам текущего сезона.

«Считаю, первым станет Промес. Неизвестно как его главный конкурент Сычевой выступит в новой команде, впишется в неё и продолжит ли забивать в том же духе», - цитирует его «Матч-ТВ».

Кечинов полагает, что Промес пусть и не поехал на сборы со «Спартаком», сможет поддерживать себя в хорошей форме и продолжить регулярно забивать голы, когда РПЛ вернётся на стадионы России весной.

У Сычевого и Промеса – по 14 забитых голов, первый оформил их в составе «Оренбурга», второй – московского «Спартака».