Кечинов прокомментировал свежие трансферы «Спартака»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал свежие подписания своего бывшего клуба. Напомним, что сегодня «красно-белые» объявили о подписании двух молодых игроков-легионеров – центрального защитника из Парагвая Алексиса Дуарте и португальского защитника Томаша Тавареша.

«Всегда говорил, что нужно больше доверять своим ребятам, воспитанникам академии. Верим, что они помогут «Спартаку» догнать «Зенит» в турнирной таблице и занять первое место», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что ему сложно что-то сказать об уровне этих футболистов, так как ранее о них он совсем ничего не слышал.

«Спартак» отстаёт от петербургского «Зенита» на шесть очков после 17 туров РПЛ.