Тарханов порассуждал о будущем Абаскаля

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал слова супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что по окончании сезона на наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля положат глаз европейские топ-клубы.

«Думаю, что за рубежом не очень интересуются российским футболом, тем более сейчас. Тедеско поработал в «Спартаке», его забрали в Германию. Может, и Абаскаля заберут в Испанию», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, под руководством Гильермо Абаскаля московский «Спартак» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от первого места лишь на шесть баллов. «Красно-белые» набрали в текущем сезоне 36 баллов в прошедших 17 турах.