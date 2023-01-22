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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов порассуждал о будущем Абаскаля

22 Января 2023 • 23:30 Комментировать
Ботев Пловдив
...
Спартак Москва
27.01 10:00

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал слова супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что по окончании сезона на наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля положат глаз европейские топ-клубы.

«Думаю, что за рубежом не очень интересуются российским футболом, тем более сейчас. Тедеско поработал в «Спартаке», его забрали в Германию. Может, и Абаскаля заберут в Испанию», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, под руководством Гильермо Абаскаля московский «Спартак» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от первого места лишь на шесть баллов. «Красно-белые» набрали в текущем сезоне 36 баллов в прошедших 17 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Гильермо Абаскаль
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