Черчесов: «РФС должен постоянно напоминать УЕФА о себе»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу возможного перехода РФС в АФК – Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, на днях состоялась встреча делегаций УЕФА и РФС, на которой запрет российских команд участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА остался в силе. Стороны решили провести новую встречу через несколько недель - в феврале.

«По объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо. Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».