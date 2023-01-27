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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов: «РФС должен постоянно напоминать УЕФА о себе»

27 Января 2023 • 00:14 Комментировать
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Через 9 ч. 33 мин.

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу возможного перехода РФС в АФК – Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, на днях состоялась встреча делегаций УЕФА и РФС, на которой запрет российских команд участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА остался в силе. Стороны решили провести новую встречу через несколько недель - в феврале.

«По объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо. Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Переход РФС в АФК
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