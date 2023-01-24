Бушманов оценил новые трансферы «Спартака»

Бывший рулевой «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил последние трансферы «красно-белых» - клуб официально подписал защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Вообще «Спартак» сделал трансферы именно на те позиции, которые и нужно было обязательно укреплять. Касаемо Тавареша, полагаю, что это Гильермо Абаскаль инициировал трансфер, он знает этого игрока», - цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Новички «Спартака» уже определились со своими номерами, Дуарте взял 4-й номер, Тавареш – 20-й.

Отставание «Спартака» от лидирующего в РПЛ «Зенита» после 17 прошедших туров - шесть очков.