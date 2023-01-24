Новички «Спартака» определились с игровыми номерами

Новички московского «Спартака» Алексис Дуарте и Томаш Тавареш определились с игровыми номерами. Так, Дуарте будет выступать за «красно-белых» под номером 4, Тавареш возьмёт 20-й номер.

Напомним, ранее «Спартак» официально объявил о переходе в команду двух легионеров. Оба они играют в защите. Тавареш подписал соглашение до 2026 года, опция продления включена. Дуарте – до 2027 года.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав за 17 прошедших туров 36 очков, сразу после зимней паузы москвичи примут дома крепкий «Урал» Виктора Ганчаренко. Возглавляет московский клуб молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.